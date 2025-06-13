Італія

"Нерадзуррі" шукатимуть нового головного тренера.

Піза на своєму офіційному сайті оголосила про розірвання контракту з головним тренером Філіппо Індзагі.

Повідомляється, що співпрацю між "нерадзуррі" й 51-річним італійцем припинено за згодою сторін. Індзагі очолював Пізу з липня 2024-го.

Під керівництвом Філіппо клуб повернувся до Серії А після 34-х років поза "елітою".

Раніше одним із претендентів на роль керманича "нерадзуррі" назвали колишнього головного тренера збірної Бельгії. Самого ж Індзагі пов'язують із Палермо.