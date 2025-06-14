Італія

Вихованець клубу провів відмінну кампанію.

Іспанський фланговий захисник Хуанлу Санчес лише нещодавно в квітні продовжив контракт із рідною для нього андалузькою Севільєю, але гарні виступи в цьому сезоні помітно збільшили його репутацію на трансферному ринку.

Чекати на відповідні пропозиції 21-річному виконавцю при цьому довго не довелось — італійський Наполі почав перемовини з ним ще з перших днів червня, і в підсумку досяг домовленості щодо контракту до 2030 року.

Залишилось лише узгодити питання відступних за футболіста, який за кампанію провів 35 матчів, та по п’ять разів забивав та асистував власним партнерам.

Наполі пропонує зі свого боку 15 млн євро й наразі Севілья близька до того, щоб погодитись на ці умови.