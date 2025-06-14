Доведеться викладати більше, аніж хотіли від самого початку.
Адемола Лукман, Getty Images
14 червня 2025, 09:00
Нігерійський нападник Адемола Лукман провів черговий захоплюючий сезон у складі бергамаської Аталанти, не дивлячись на періодичні конфлікти з головним тренером Джан П’єро Гасперіні.
Однак цього літа досвідчений керманич залишив клуб після десятирічного періоду його розбудови, тож на "оробічі" очікують цікаві часи трансформації.
Приблизно третину часу перебування Гасперіні в Аталанті Лукман працював під його орудою, проте й 27-річний виконавець цього літа може перейти до іншого клубу.
Але вже в протилежному географічному напрямку в межах Італії — Наполі хоче підсилити свій чемпіонський склад за рахунок підписання Адемоли.
ЗМІ стало відомо, що "Партенопеї" вже контактували з "Богинею" щодо переходу гравця та запропонували 50 млн євро.
Проте цього явно недостатньо — Аталанта прагне починати будь-які розмови з пропозиції не менше 60 млн євро.
У цьому сезоні Лукман провів 40 матчів, забив 20 голів та віддав сім гольових передач.