Італія

Доведеться викладати більше, аніж хотіли від самого початку.

Нігерійський нападник Адемола Лукман провів черговий захоплюючий сезон у складі бергамаської Аталанти, не дивлячись на періодичні конфлікти з головним тренером Джан П’єро Гасперіні.

Однак цього літа досвідчений керманич залишив клуб після десятирічного періоду його розбудови, тож на "оробічі" очікують цікаві часи трансформації.

Приблизно третину часу перебування Гасперіні в Аталанті Лукман працював під його орудою, проте й 27-річний виконавець цього літа може перейти до іншого клубу.

Але вже в протилежному географічному напрямку в межах Італії — Наполі хоче підсилити свій чемпіонський склад за рахунок підписання Адемоли.

ЗМІ стало відомо, що "Партенопеї" вже контактували з "Богинею" щодо переходу гравця та запропонували 50 млн євро.

Проте цього явно недостатньо — Аталанта прагне починати будь-які розмови з пропозиції не менше 60 млн євро.

У цьому сезоні Лукман провів 40 матчів, забив 20 голів та віддав сім гольових передач.