Італія

Відразу видно руку нового спортивного директора "россонері".

Італійський Мілан хоче придбати опорного півзахисника бельгійського Брюгге Ардона Яшарі. Про це повідомляє журналіст Мікеле Крішітьєлло.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" вже ведуть активні переговори з представниками бельгійського клубу щодо трансферу 22-річного швейцарця. Однак сторони не можуть зійтися в ціні на гравця — наразі їх розділяють приблизно п'ять мільйонів євро.

Зазначається, що найближчим часом спортивний директор Мілана Іглі Таре має провести вирішальний етап перемовин із Брюгге, щоб узгодити угоду вартістю близько 35 мільйонів євро.

Чинний контракт гравця з "чорно-синіми" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 32 млн. євро.

Минулого сезону Ардон Яшарі відіграв за Брюгге 52 матчі, забив чотири голи та віддав шість результативних передач. За підсумками сезону-2024/25 Яшарі було визнано найкращим гравцем Жюпілер Про-Ліги.