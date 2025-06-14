Італія

"Нерадзуррі" мають намір запропонувати контракт колишньому головному тренеру Дженоа.

Альберто Джилардіно зустрінеться з представниками Пізи для обговорення потенційного призначення головним тренером клубу.

За даними журналіста Ніколо Скіри, між сторонами тривають переговори. Вищезгадана зустріч "нерадзуррі" з 42-річним італійцем відбудеться вже сьогодні ввечері, 14 червня.

Повідомляється, що Піза має намір запропонувати Джилардіно розрахований до кінця червня 2027 року контракт. Колишній головний тренер Філіппо Індзагі залишив клуб попри його повернення до Серії А.

Альберто раніше працював із Дженоа, Дженоа U-19, Сієною (х2), Про Верчеллі й Реццато.