Італія

Клуб з Ейндховена виявляє інтерес до Чауни.

Молодий вінгер Лум Чауна, який виступає за Лаціо, зацікавив представника чемпіонату Нідерландів ПСВ.

За інформацією джерела, ПСВ вже зробив конкретну пропозицію про перехід. 21-річний уродженець Чаду, який виступав за збірні Франції різних вікових категорій, з'явився в Лаціо влітку минулого року, провівши відносно хороший сезон в Салернітані, проте не витримав конкуренції, опинившись в ролі дублера Густава Ісаксена.

ПСВ планує взяти гравця в оренду з опцією викупу за 12-13 мільйонів євро. У Лаціо хотіли б отримати 15-16 мільйонів.

Всього за сезон Чауна взяв участь в 37 матчах (в середньому проводячи на полі 37 хвилин за гру), забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Лаціо відхилив пропозицію Борнмута в розмірі 40 млн євро.