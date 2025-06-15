Італія

Але в Ювентусі до цього ставляться достатньо прохолодно.

Італійський воротар Мікеле Ді Грегоріо минулого літа перейшов до туринського Ювентуса з Монци на правах оренди за 4,5 млн євро з правом обов’язкового викупу за додаткові 14,3 млн євро, і в підсумку став одним із небагатьох осередків стабільності для "Старої Синьйори" в загалом буремному сезоні.

Разом із тим, 27-річний виконавець оновив пік власної трансферної вартості вдалими виступами й загалом суттєво збільшим інтерес до власної персони на ринку.

Настільки, що італійські ЗМІ охоче поширюють інформацію про те, що "великі клуби з АПЛ", зокрема — Манчестер Сіті, розглядають можливість придбання цього гравця.

Однак на цьому шляху є одразу дві перепони — відсутність бажання власне Ді Грегоріо залишати Юве та непохитна позиція клубу щодо того, щоб нівелювати будь-які розмови про можливий відхід футболіста цим літом.

За сезон Ді Грегоріо провів 43 матчі, пропустив 41 гол та 18 разів зіграв "на нуль".