Англія

Італійці в Ман Сіті Гвардіоли — це щось нове.

Керівництво Манчестер Сіті давно поклало око на захисника туринського Ювентуса Андреа Камб'язо, втім "містяни" розраховують на придбання ще одного гравця "зебр".

За інформацією Tuttosport, крім вищезгаданого 25-річного італійця, "містяни" влітку планують підписати воротаря Ювентуса Мікеле Ді Грегоріо.

Зазначається, що Ман Сіті одночасно працює над обома трансферами. Камб'язо оцінюється в Турині у 60-70 млн. євро, тоді як Ді Грегоріо коштуватиме близько 40-50 млн. в євровалюті.

Чинні контракти обох гравців з "бьянконері" розраховані до 30 червня 2029 року.

Цього сезону Андреа Камб'язо відіграв за Ювентус 37 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі. В свою чергу, Мікеле Ді Грегоріо провів у складі "зебр" в поточній кампанії 37 матчів, пропустив 36 м'ячів та 16 разів відіграв "на нуль".