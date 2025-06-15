Італія

Досвідчений фахівець повертається до Італії.

Чинний головний тренер саудівського Ан-Насра Стефано Піолі найближчим часом очолить італійську Фіорентину. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 59-річний фахівець наступного місяця підпише трирічний контракт з "фіалками". Між сторонами залишилося узгодити останні дрібниці трудової угоди.

Зазначимо, що Піолі в якості гравця провів у складі Фіорентини 185 матчів в період з 1989 по 1995.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина може посилитися Джеко.