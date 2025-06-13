Італія

З'явився ще один зацікавлений у поверненні боснійця до Серії А клуб.

Фіорентина приєдналася до боротьби за центрального нападника Едіна Джеко, передає журналіст Ніколо Скіра.

Наприкінці червня 39-річний боснієць залишить Фенербахче на правах вільного агента. Стамбульський клуб він представляв із липня 2023 року. На рахунку Джеко 46 голів і 18 асистів у 99-ти матчах за "жовто-синіх" у всіх турнірах.

Повідомляється, що Фіорентина запропонувала Едіну розрахований до кінця червня 2027-го контракт. Переговори між сторонами тривають.

Нагадаємо, боснієць також виступав за Рому (260М, 119Г, 54А) та Інтер (101М, 31Г, 15А). Нещодавно він отримав пропозицію від іще одного клубу Серії А.