Італія

Неаполітанці готуються до ЛЧ.

Італійський Наполі має намір цього літа оформити трансфери двох гравців англійського Ліверпуля. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, мова йде про італійського вінгера Федеріко К'єзу та уругвайського нападника Дарвіна Нуньєса.

Зазначається, що неаполітанський клуб готовий буде заплатити за цей дует 105 млн. євро. Така сума цілком влаштовує керівництво Ліверпуля.

В трансферах 27-річного італійця та 25-річного уругвайця особисто зацікавлений головний тренер Наполі Антоніо Конте.

Минулого сезону Дарвін Нуньєс відіграв за Ліверпуль 47 матчів, забив сім голів та віддав сім результативних передач. В свою чергу Феде К'єза провів у складі "червоних" за такий самий період 14 матчів, забив два голи та віддав дві гольові передачі.