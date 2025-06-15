Італія

Керманич Наполі не розраховує на аргентинця.

Центральний нападник Наполі Джованні Сімеоне опинився в сфері інтересів Пізи, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що попри зацікавленість "нерадзуррі", перехід 29-річного аргентинця наразі далекий від здійснення. Зарплата гравця є зависокою для Пізи, яка може спробувати бодай орендувати його.

Сам Сімеоне очікує на інші пропозиції. Джованні більше не входить до планів головного тренера Наполі Антоніо Конте.

Виконавець спочатку представляв "адзуррі" на правах оренди в сезоні-2022/23 (Верона отримала 3.1 млн євро), після чого повноцінно перебрався до Неаполя в липні 2023 року за 12 млн євро.

Контракт Сімеоне з чинним чемпіоном Італії розраховано до кінця червня 2026-го, але клуб має опцію продовження ще на рік. Порталом transfermarkt нападник оцінюється у 8 млн євро.

Загалом на його рахунку 14 голів і чотири асисти в 103-х матчах усіх турнірів за Наполі.

Раніше повідомлялося, що Альберто Джилардіно може очолити Пізу.