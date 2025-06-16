Італія

22-річний футболіст, швидше за все, залишиться в нинішній команді.

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Максімо Перроне може на постійній основі перейти в Комо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, поки між сторонами не було досягнуто жодної угоди щодо повноцінного трансферу Перроне. При цьому стверджується, що Комо має право продовжити оренду 22-річного аргентинця, тому майбутнє гравця в італійському клубі не викликає побоювань.

Комо орендував Перроне влітку 2024 року. У минулому сезоні чемпіонату Італії футболіст взяв участь у 26 матчах, в яких зробив три результативні передачі.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, вартість півзахисника становить дев'ять мільйонів євро.

Раніше Комо підписав таланта Динамо Загреб.