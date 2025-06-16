Італія

22-річний футболіст підписав контракт на п'ять років.

Хорватський півзахисник Мартін Батурина перейшов із загребського Динамо в Комо.

Як оголосив італійський клуб, контракт з 22-річним гравцем збірної Хорватії підписаний до літа 2030 року. Офіційно футболіст приєднається до команди 1 липня 2025 року.

"Я дійсно щасливий опинитися в Комо — це клуб з серйозними амбіціями і красивим проектом. Після розмови з тренерським штабом я відчув, що це правильний крок для мого розвитку.

З нетерпінням чекаю, коли зможу вийти на поле в цій футболці, — заявив Батурина в інтерв'ю клубній прес-службі.

Згідно з даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця оцінюється в 22 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Комо може зберегти Перроне.