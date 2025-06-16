Італія

Лоренцо Лукка може перебратися до Неаполя.

Наполі продовжує перебудову під керівництвом Антоніо Конте і робить ставку на майбутнє: найближчою метою клубу став нападник Удінезе Лоренцо Лукка, який вже дав принципову згоду на перехід до Неаполя.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, цього тижня очікується ключова зустріч між клубами, на якій сторони розраховують остаточно узгодити умови угоди.

Джерела стверджують, що трансфер був особистим проханням Конте, а спортивний директор Джованні Манна повністю підтримав цю ініціативу.

Очікується, що сума трансферу складе близько 30 мільйонів євро, включаючи бонуси.

Раніше повідомлялося, що Лоренцо зацікавив Мілан.