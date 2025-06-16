Італія

Колумбійський центрбек також цікавий клубам АПЛ.

Рома розпочала активні перемовини щодо підписання центрального захисника Болоньї Джона Лукумі. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 26-річний колумбієць є одним із пріоритетних варіантів для посилення оборони римського клубу цього літа.

Водночас низка клубів англійської Прем’єр-ліги також виявляє інтерес до гравця та уважно стежить за позицією Болоньї щодо потенційного трансферу й ціни.

Нагадаємо, Джон Лукумі перейшов до Болоньї у серпні 2022 року з бельгійського Генка за вісім мільйонів євро. У сезоні-2024/25 він провів 44 матчі, відзначився одним голом та однією результативною передачею.