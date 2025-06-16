Гасперіні хоче бачити бразильця в Римі.
Igor Paixão, getty images
16 червня 2025, 22:55
Римська Рома має намір придбати вінгера роттердамського Феєнорда Ігора Пайшана. Про це повідомляє відомий італійський журналіст Альфредо Педулла.
За інформацією джерела, в послугах 24-річного бразильця особисто зацікавлений головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні. Італійський фахівець уважно спостерігає за прогресом вінгера ще з часів роботи в Аталанті.
Зазначається, що керівництво роттердамського клубу вимагатиме за свого футболіста не менше 35 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з "народною командою" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Минулого сезону Ігор Пайшан відіграв за Феєнорд 47 матчів, забив 18 голів та віддав 19 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Рома виставила Довбика на трансфер.