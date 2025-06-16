Італія

Гасперіні хоче бачити бразильця в Римі.

Римська Рома має намір придбати вінгера роттердамського Феєнорда Ігора Пайшана. Про це повідомляє відомий італійський журналіст Альфредо Педулла.

За інформацією джерела, в послугах 24-річного бразильця особисто зацікавлений головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні. Італійський фахівець уважно спостерігає за прогресом вінгера ще з часів роботи в Аталанті.

Зазначається, що керівництво роттердамського клубу вимагатиме за свого футболіста не менше 35 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "народною командою" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Минулого сезону Ігор Пайшан відіграв за Феєнорд 47 матчів, забив 18 голів та віддав 19 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Рома виставила Довбика на трансфер.