Украінець не входить в плани нового наставника "вовків".
Артем Довбик, getty images
14 червня 2025, 11:53
Римська Рома готова влітку продати українського нападника Артема Довбика. Про це повідомляє портал Calcio in Pillole.
За інформацією джерела, новий головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні не розраховує на 27-річного форварда. Італійський фахівець хоче бачити від гравців лінії атаки більшої мобільності та інтенсивності в пресингу ніж може дати Довбик.
Чинна трудова угода гравця з "вовками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться захисником Брюгге.