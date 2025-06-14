Римська Рома готова влітку продати українського нападника Артема Довбика. Про це повідомляє портал Calcio in Pillole.

За інформацією джерела, новий головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні не розраховує на 27-річного форварда. Італійський фахівець хоче бачити від гравців лінії атаки більшої мобільності та інтенсивності в пресингу ніж може дати Довбик.

Чинна трудова угода гравця з "вовками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться захисником Брюгге.