Італія

Украінець не входить в плани нового наставника "вовків".

Римська Рома готова влітку продати українського нападника Артема Довбика. Про це повідомляє портал Calcio in Pillole.

За інформацією джерела, новий головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні не розраховує на 27-річного форварда. Італійський фахівець хоче бачити від гравців лінії атаки більшої мобільності та інтенсивності в пресингу ніж може дати Довбик.

Чинна трудова угода гравця з "вовками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться захисником Брюгге.