Італія

"Гріджороссі" шукають нового головного тренера.

Екскерманич СПАЛ і Роми Даніеле Де Россі був запропонований Кремонезе, передає журналіст Ніколо Скіра.

"Гріджороссі" повернулися до Серії А після дворічного перебування поза "елітою", але попрощалися з уже колишнім головним тренером Джованні Строппою.

Де Россі не має робочого місця з вересня 2024 року. Тоді 41-річного італійця звільнили з рідної для нього Роми.

Нагадаємо, на тлі відходу Філіппо Індзагі до Палермо нового керманича шукає й Піза, яка теж повернулася до найвищого дивізіону Італії.