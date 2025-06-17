"Гріджороссі" шукають нового головного тренера.
Даніеле Де Россі, Getty Images
17 червня 2025, 17:57
Екскерманич СПАЛ і Роми Даніеле Де Россі був запропонований Кремонезе, передає журналіст Ніколо Скіра.
"Гріджороссі" повернулися до Серії А після дворічного перебування поза "елітою", але попрощалися з уже колишнім головним тренером Джованні Строппою.
Де Россі не має робочого місця з вересня 2024 року. Тоді 41-річного італійця звільнили з рідної для нього Роми.
Нагадаємо, на тлі відходу Філіппо Індзагі до Палермо нового керманича шукає й Піза, яка теж повернулася до найвищого дивізіону Італії.