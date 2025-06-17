51-річний наставник підписав багаторічний контракт і спробує повернути клуб до Серії А.
Індзагі, Палермо
17 червня 2025, 14:50
Філіппо Індзагі офіційно став новим головним тренером Палермо. Італійський фахівець розпочне роботу з 1 липня та підписав з клубом багаторічну угоду, повідомляє пресслужба сицілійців.
Лише кілька днів тому Індзагі залишив Пізу — команду, яку вивів до еліти італійського футболу. Контракт було розірвано за згодою сторін 13 червня. У своєму дебютному сезоні з Пізою (2024/25) він провів 40 матчів, здобувши 24 перемоги, сім нічиїх і зазнавши дев'ять поразок.
За попередньою інформацією, угода з Палермо розрахована на два роки з опцією продовження ще на сезон, якщо команда отримає підвищення в класі.
Раніше повідомлялось, що Сірігу повернувся до Палермо.