Італія

51-річний наставник підписав багаторічний контракт і спробує повернути клуб до Серії А.

Філіппо Індзагі офіційно став новим головним тренером Палермо. Італійський фахівець розпочне роботу з 1 липня та підписав з клубом багаторічну угоду, повідомляє пресслужба сицілійців.

Лише кілька днів тому Індзагі залишив Пізу — команду, яку вивів до еліти італійського футболу. Контракт було розірвано за згодою сторін 13 червня. У своєму дебютному сезоні з Пізою (2024/25) він провів 40 матчів, здобувши 24 перемоги, сім нічиїх і зазнавши дев'ять поразок.

За попередньою інформацією, угода з Палермо розрахована на два роки з опцією продовження ще на сезон, якщо команда отримає підвищення в класі.

Раніше повідомлялось, що Сірігу повернувся до Палермо.