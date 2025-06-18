Італія

За гравцем уже вишукувалась черга з охочих.

Уругвайський центральний захисник Матіас Весіно долучився до складу римського Лаціо влітку 2022 року в якості вільного агента під час трансферу з міланського Інтера, де до цього провів сім років.

Виступи 33-річного виконавця в складі "орлів" за цей час відзначались регулярністю, але клуб жодним чином не квапився продовжувати з ним контракт.

Дійшло до того, що за два тижні до завершення дії угоди гравець не знав свого майбутнього у столичному колективі.

Тим часом цим фактором намагався скористатись турецький Фенербахче та запропонував Весіно перехід у статусі вільного агента.

Проте "канаркам" доведеться зачекати — ЗМІ повідомляють, що Лаціо таки зробив крок зі свого боку до погодження контракту ще на один рік, і гравець радо відповів на це позитивно.

У цьому сезоні Весіно через травму підколінного сухожилля провів лише 29 матчів, забив два голи та віддав п’ять гольових передач.