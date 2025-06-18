Італія

Француз провів у столиці Італії трохи менше року.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про припинення співпраці з технічним директором Флораном Гізольфі.

Француз приєднався до "джаллороссі" в липні 2024 року, раніше попрацювавши функціонером у Ніцці й Лансі, а також асистентом керманича в Лор'яні й Реймсі.

Контракт римського клубу з 40-річним Гізольфі було розірвано за взаємною згодою.

Свою готовність замінити Флорана висловив Фредерік Массара. За даними журналіста Ніколо Скіри, 56-річний італієць отримав від Роми контрактну пропозицію за схемою "2+1".

У середині травні 2025-го Массара залишив Ренн, куди перебрався на початку вже завершеного сезону. Із "джаллороссі" функціонер працював із травня 2011 до червня 2019 року.