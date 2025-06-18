У Пармі знайшли заміну Крістіану Ківу.
Карлос Куеста, Getty Images
18 червня 2025, 16:55
Асистент головного тренера Арсеналу Мікеля Артети Карлос Куеста очолить Парму, передає журналіст Ніколо Скіра.
У Лондоні нині 29-річний іспанець працює із серпня 2020-го. Тепер він має стати наступником Крістіана Ківу, який перебрався до Інтера, на чолі "джаллоблу".
За даними Скіри, контракт Куести з Пармою буде розраховано на три роки. Карлос може стати одним із наймолодших керманичів в історії Серії А.
Раніше іспанець також працював асистентом головних тренерів Ювентуса U-17 (2018-2020) і Атлетіко Мадрид U-17 (2014-2018).