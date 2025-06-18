Італія

У Пармі знайшли заміну Крістіану Ківу.

Асистент головного тренера Арсеналу Мікеля Артети Карлос Куеста очолить Парму, передає журналіст Ніколо Скіра.

У Лондоні нині 29-річний іспанець працює із серпня 2020-го. Тепер він має стати наступником Крістіана Ківу, який перебрався до Інтера, на чолі "джаллоблу".

За даними Скіри, контракт Куести з Пармою буде розраховано на три роки. Карлос може стати одним із наймолодших керманичів в історії Серії А.

Раніше іспанець також працював асистентом головних тренерів Ювентуса U-17 (2018-2020) і Атлетіко Мадрид U-17 (2014-2018).