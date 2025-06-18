Італія

Неаполітанці майже погодили особисті умови з гравцем, переговори з Болоньєю тривають.

Наполі активно працює над підписанням атакувального флангового гравця Дан Ндоє з Болоньї.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сторони майже узгодили особисті умови контракту з 24-річним футболістом. Переговори між клубами тривають, і очікується, що найближчим часом може бути досягнута повна домовленість.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте вже минулого місяця дав "зелене світло" на трансфер швейцарця. Наставник бачить у Ндоє важливу фігуру у побудові оновленої команди.

Водночас в орбіті інтересів неаполітанців залишається і Джейдон Санчо. Втім, його високі фінансові запити наразі не влаштовують Наполі, і перехід можливий лише у випадку зниження зарплатних або трансферних умов.