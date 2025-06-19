Італія

Юний хавбек продовжить виступати за клуб на правах оренди до 2026 року.

Монца офіційно підтвердила, що центральний півзахисник Кевін Дзеролі залишиться в команді ще на один сезони.

20-річний хавбек, права на якого належать Мілану, продовжить орендну угоду до 30 червня 2026 року.

У своєму першому сезоні в складі Монци Зеролі провів 9 матчів у Серії A, демонструючи стабільну гру в центрі поля та заробивши свій дебютний асист у найвищому дивізіоні Італії.

Монца висловила побажання успіхів молодому італійцю, офіційно підтвердивши продовження оренди на своєму сайті.