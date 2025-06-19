Італія

"Мафіозі" знову при справах.

Новоспечений головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо прокоментував новий етап у своїй тренерській кар'єрі. Його слова наводить журналіст Джанлука Ді Марціо.

"Це мрія, що стала реальністю. Завдання непросте, але в житті немає нічого простого. Говорити особливо нічого, треба працювати.

Роками кажуть, що в нас немає гравців. Я вважаю, що нам просто потрібно залізти їм у голову, щоб змусити їх грати якнайкраще. Моя мета — повернути Італію на чемпіонат світу, що для нас принципово.

Збірній потрібен ентузіазм, щоб об'єднатися і залишатися єдиними у важкі моменти. Моя мета — принести радість, створити сім'ю в збірній. Схеми, тактика — після цього. Нам потрібно повернути наш менталітет, який відрізняв нас протягом багатьох років", — сказав Гаттузо.

Нагадаємо, Дженнаро Іван Гаттузо змінив на посаді керманича збірної Італії Лучано Спаллетті.