Туринський клуб продовжить співпрацю з adidas.
Ювентус та adidas, фото: ФК Ювентус
19 червня 2025, 14:34
Ювентус і adidas продовжили співпрацю, що почалася в сезоні-2015/2016, ще на 10 років після закінчення терміну дії попередньої угоди. Про це повідомив офіційний сайт клубу.
"Це оновлення є результатом тісної синергії між двома компаніями, яка спрямована на досягнення ще більш масштабних цілей в майбутньому, з постійною прихильністю до інновацій і прагненням до досконалості.
Це стратегічний крок для обох організацій, що дозволяє їм продовжувати співпрацю і разом досліджувати нові горизонти.
Це продовження ще більше зміцнює 10-річний зв'язок між двома компаніями і демонструє значні інвестиції, які Ювентус вкладає в розвиток довгострокових партнерських відносин, заснованих на спільних проектах і прагненні до спільного досягнення складних цілей", — написано в заяві клубу.
Раніше повідомлялося, що Ювентус продовжив контракт із Тудором.