Італія

Туринський клуб продовжить співпрацю з adidas.

Ювентус і adidas продовжили співпрацю, що почалася в сезоні-2015/2016, ще на 10 років після закінчення терміну дії попередньої угоди. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

"Це оновлення є результатом тісної синергії між двома компаніями, яка спрямована на досягнення ще більш масштабних цілей в майбутньому, з постійною прихильністю до інновацій і прагненням до досконалості.

Це стратегічний крок для обох організацій, що дозволяє їм продовжувати співпрацю і разом досліджувати нові горизонти.

Це продовження ще більше зміцнює 10-річний зв'язок між двома компаніями і демонструє значні інвестиції, які Ювентус вкладає в розвиток довгострокових партнерських відносин, заснованих на спільних проектах і прагненні до спільного досягнення складних цілей", — написано в заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що Ювентус продовжив контракт із Тудором.