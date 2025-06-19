Коментар тренера збірної Італії.
Федеріко К'єза, Getty Images
19 червня 2025, 15:26
Новий головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо повідомив про те, що він активно спілкується з футболістами.
"За останні дні я поговорив з 35 футболістами. Я поговорив з багатьма. Навіть з К'єзою, якому сказав, що він повинен стабільно грати. Деякі гравці не викликалися, але їм можна простягнути руку допомоги.
Якщо футболіст все робить добре, двері в національну збірну для нього відкриті", — сказав Гаттузо журналістам на прес-конференції.
Федеріко К'єза востаннє грав за збірну Італії минулого літа на Євро-2024.
У вересні у відборі на чемпіонат світу-2026 збірна Італії зіграє проти Естонії (вдома) та Ізраїлю (на виїзді).