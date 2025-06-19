Італія

Коментар тренера збірної Італії.

Новий головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо повідомив про те, що він активно спілкується з футболістами.

"За останні дні я поговорив з 35 футболістами. Я поговорив з багатьма. Навіть з К'єзою, якому сказав, що він повинен стабільно грати. Деякі гравці не викликалися, але їм можна простягнути руку допомоги.

Якщо футболіст все робить добре, двері в національну збірну для нього відкриті", — сказав Гаттузо журналістам на прес-конференції.

Федеріко К'єза востаннє грав за збірну Італії минулого літа на Євро-2024.

У вересні у відборі на чемпіонат світу-2026 збірна Італії зіграє проти Естонії (вдома) та Ізраїлю (на виїзді).