Офіційно свого нового керманича "адзуррі" представлять у четвер, 19 червня.
Дженнаро Гаттузо, Getty Images
15 червня 2025, 16:48
Італійська федерація футболу (FIGC) на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Дженнаро Гаттузо головним тренером збірної Італії.
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На посаді керманича "адзуррі" 47-річний італієць замінив Лучано Спаллетті, під керівництвом якого національна команда провела 24 матчі.
Гаттузо в червні 2025-го залишив Хайдук, до цього попрацювавши з Марселем, Валенсією, Наполі (виграв Кубок Італії), Міланом, Міланом U-19, Пізою, ОФІ, Палермо й Сьйоном (граючий тренер).
В якості гравця Дженнаро взяв участь у 73-х матчах збірної Італії в усіх турнірах, відзначившись одним голом.
Наразі невідомо, якою буде тривалість контракту зі спеціалістом, але раніше повідомлялося, хто ввійде до його тренерського штабу.
"Адзуррі" повернуться на поле у вересні, продовживши боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026 поєдинками з Естонією (Д) та Ізраїлем (В).