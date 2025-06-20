Італія

У Турині більше не розраховують на сербського бомбардира.

Ювентус відкритий до продажу свого центрального нападника Душана Влаховича за 20 мільйонів євро, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 25-річний серб уже відхилив деякі пропозиції від турецьких і саудівських клубів. Гравець має намір перебратися до іншого топ-клубу, але його зарплата в розмірі 12 млн євро на рік є перешкодою.

До планів Ювентуса Влахович більше не входить. "Б'янконері" придбали Душана у Фіорентини в січні 2022 року за 83.5 млн євро.

На рахунку виконавця 56 голів і 14 асистів у 143-х матчах за туринців у всіх турнірах. У сезоні-2023/24 він виграв із клубом Кубок Італії.

Раніше повідомлялося, що в сфері інтересів Ювентуса опинився гравець Тоттенгема.