Туринський клуб продовжує працювати над омолодженням складу.
Майкі Мур, Getty Images
20 червня 2025, 09:18
Півзахисник Тоттенгема Майкі Мур може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, у послугах 17-річного англійця зацікавлений Ювентус, який вже розпочав роботу над потенційним трансфером.
Також зазначається, що керівництво туринського клубу продовжує дотримуватися стратегії омолодження складу.
Минулого сезону Мур провів 22 матчі, в яких забив три голи та віддав чотири гольові передачі.
В даний час Мур знаходиться у розташуванні молодіжної збірної Англії на Євро-2025.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем поки не може продати Сона через комерційний контракт.