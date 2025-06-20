Італія

Туринський клуб продовжує працювати над омолодженням складу.

Півзахисник Тоттенгема Майкі Мур може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 17-річного англійця зацікавлений Ювентус, який вже розпочав роботу над потенційним трансфером.

Також зазначається, що керівництво туринського клубу продовжує дотримуватися стратегії омолодження складу.

Минулого сезону Мур провів 22 матчі, в яких забив три голи та віддав чотири гольові передачі.

В даний час Мур знаходиться у розташуванні молодіжної збірної Англії на Євро-2025.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем поки не може продати Сона через комерційний контракт.