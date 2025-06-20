Італія

Досвідчений функціонер знову в Римі.

Римська Рома призначила Фредеріка Массару на посаду спортивного директора клубу. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

"Для Массари це повернення в Трігорію, де в минулому він вже зробив свій внесок професіоналізмом і компетентністю в спортивний розвиток Роми у вирішальний період недавньої історії компанії. Маючи величезний досвід в італійському та міжнародному футболі, Массара приносить із собою глибокі знання і чітке стратегічне бачення технічної галузі.

Клуб з впевненістю дивиться в майбутнє, переконаний, що лідерство Фредеріка допоможе побудувати конкурентоспроможне й амбітне майбутнє.

Ласкаво просимо назад до Риму!", — йдеться в заяві Роми.

За інформацією Трансфермаркт, 56-річний італієць підписав контракт з римлянами до 30 червня 2028 року. На посаді спортивного директора він замінив Флорана Гізольфі.

Зазначимо, що Массара працював у Ромі з 2011 по 2019 рік, зокрема на посаді спортивного директора, перед тим як перейти до Мілана. Останнім місцем роботи функціонера був французький Ренн, який він залишив в травні, цього року.