Італія

Можуть заробити майже вдвічі більше.

Італійський воротар Наполі Еліа Капріле другу частину сезону провів у складі сардинського Кальярі на правах оренди.

Заграти у "Партенопеї" 23-річний виконавець мав невеликі шанси, а от "россоблу" він устиг провести 24 зустрічі, пропустити 26 голів та дев’ять матчів відіграти "на нуль".

Проте найголовніше в цьому перформансі футболіста полягає в медійному ефекті, який дозволив гравцю стати популярним на внутрішньому трансферному ринку.

Настільки, що Кальярі напередодні погодився заплатити його клаусулу у 8 млн євро, яка була вказана в орендній угоді, за підписати контракт до 2029 року із зарплатнею в 1,1 млн євро.

Утім, цілком імовірно, що цей документ так і не буде використаний сардинським клубом, адже Болонья та Торіно вже звернулись до Кальярі по цього голкіпера, а президент клубу Томмазо Джуліні вже назвав свої умови — 15 млн євро.