Італія

Гравець повернеться до Болоньї.

Австрійський центральний захисник італійської Болоньї Штефан Пош другу частину сезону провів у складі бергамаської Аталанти на правах оренди за 1 млн євро.

Однак за цей час 28-річний виконавець устиг узяти участь лише у вісьмох матчах за "Богиню" та тривалий період лікувався від м’язової травми стегна.

У підсумку, Аталанта вирішила, що такий досвід співпраці не вартий доплати ще 8 млн євро для здійснення повноцінного трансферу гравця.

Таким чином Пош невдовзі має повернутись до розташування Болоньї, де його контракт діятиме ще один сезон.