Італія

Оренда минула непродуктивно.

Узимку цього року італійська Болонья спробувала взяти в оренду іспанського нападника генуезької Сампдорії Естаніслау Педролу й перевірити його здібності на рівні Серії A.

Однак 21-річному виконавцю серйозно не пощастило — одразу по приїзду він травмував підколінне сухожилля, вибув із процесу підготовки на місяць, а вже наприкінці сезону його наздогнали наслідки цієї травми у вигляді м’язових проблем.

Як наслідок, на рахунку Педроли всього вісім хвилин у чемпіонаті та 63 — у двох матчах Кубка Італії.

Із такими показниками говорити про можливість повноцінного трансферу за 4 млн євро Болонья навіть і не стала, тож найближчим часом футболіст повернеться до Генуї, де матиме ще два роки контракту.