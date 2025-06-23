Італія

Майбутнє гравця в Турині є невизначеним.

Сербський фланговий півзахисник туринського Ювентуса Філіп Костич цей сезон провів у складі турецького Фенербахче на правах оренди.

32-річний виконавець відіграв 35 матчів, забив два голи та віддав дев’ять гольових передач, після чого повернувся до розташування "Старої Синьйори" задля участі на Клубному чемпіонаті світу.

І поки Костич, наразі — безуспішно, намагається отримати ігрові хвилини в команді Ігора Тудора, вирішується його майбутнє в Турині.

Фенербахче претендує на повноцінний трансфер футболіста, контракт якого з Ювентусом розрахований ще на один сезон.

Але бажання самого футболіста наразі невідомі.

Тим часом активізувалась бергамаська Аталанта, яка відправила своїх представників дізнатись ситуацію щодо статусу Філіпа в Турині й підготувати можливі варіанти пропозицій щодо нього.