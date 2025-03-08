Туреччина

В орендній угоді є опція викупу футболіста.

Півзахисник туринського Ювентуса Філіп Костич може стати повноцінним гравцем Фенербахче. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу задоволене виступами 32-річного серба і готове запропонувати йому повноцінний контракт до літа 2027 з можливістю продовження ще на один сезон.

Також зазначається, що головний тренер "канарійок" Жозе Моурінью дуже цінує сербського футболіста і хоче бачити його у своїй команді у наступному сезоні.

При цьому поки що невідомо, якою буде сума трансферу гравця, права на якого належать Ювентусу.

Нинішнього сезону Костич провів 25 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.

Після 25 турів Фенербахче посідає друге місце у турецькій Суперлізі, відстаючи від Галатасарая на чотири очки.

Раніше повідомлялося, що Моурінью подав позов до суду на Галатасарай.