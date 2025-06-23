Італія

Шукають альтернативу для орендованого у Порту гравця.

Португальський нападник Франсішку Консейсан цей сезон провів у складі туринського Ювентуса на правах оренди з португальського Порту за 7 млн євро.

І поки 22-річний виконавець виступає за "Стару Синьйору" на Клубному чемпіонаті світу-2025 у США, його орендна угода добігає до завершення з невідомими наслідками.

Юве ще не визначився, чи вартує цей гравець ще 30 млн євро, які за нього вимагають "дракони".

А отже Консейсан дуже близький до повернення на батьківщину, тоді як туринці вже дивляться у бік й інших кандидатів.

Зокрема, на англійського нападника Джейдона Санчо, який цей сезон провів у лондонському Челсі на правах оренди з Манчестер Юнайтед за 5,9 млн євро, але в підсумку виявився непотрібним ані в Лондоні, ані в Манчестері.

25-річний Санчо за цей час відзначився п’ятьма голами та десятьма гольовими передачами в 42 матчах.

Трансфер свого гравця "Червоні дияволи" оцінили в 25 млн євро за рік до завершення дії контракту.