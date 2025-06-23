Італія

Сторони досягли принципової згоди — клуб готує формальні документи.

Аль-Хіляль досяг важливого прогресу в переговорах щодо трансферу лівого захисника Мілана Тео Ернандеса.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, клуб зі Саудівської Аравії, схоже, переконав французького захисника приєднатися до команди після позитивних перемовин, які відбулися впродовж останніх 24 годин.

Ключову роль у переговорах відіграв президент Аль-Хіляля Фахад Бін Саад Бін Нафель, який особисто працював над тим, аби отримати згоду від Ернандеса. Зараз сторони переходять до фінальної стадії — оформлення формальностей та підписання контракту.

Нагадаємо, Тео Ернандес виступає за Мілан з 2019 року. Його контракт із "россонері" розрахований до літа 2026 року, а щодо продовження сторони не домовилися.