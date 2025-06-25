Італія

Керманич хоче бачити гравця в клубі, хоча пропозиції наявні.

Французький центральний півзахисник Воррен Бондо лише починає робити свої перші кроки в "дорослому" футболі, але його трансфер до італійського Мілана з Монци взимку цього року вже коштував 10 млн євро.

21-річний виконавець після цього встиг з’явитись лише п’ять разів на полі у футболці "россонері", тож уже цього літа до Мілана звернулись аж чотири клуби з бажанням допомогти футболісту отримати більше ігрової практики в наступному сезоні.

Ідеться про Болонью, генуезький Дженоа, Торіно та Фіорентину.

Усі пропонували різні варіанти домовленостей — від оренди до повноцінного трансферу, але новий/старий головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі був непохитним — Бондо потрібен йому в наступній кампанії, тож не перебуває на трансферному ринку цього року.

Загалом юнак у минулій кампанії провів 27 матчів (1913 хвилин).