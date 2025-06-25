Італія

Гравець пробув у Римі лише сезон.

Римський Лаціо перед початком минулого сезону здійснив трансфер французького нападника Салернітани Лума Чауна за 8,45 млн євро.

21-річний виконавець у підсумку провів за "орлів" 37 матчів, забив два голи та віддав один гольовий пас.

І вже цього літа на юного футболіста очікує новий виклик.

Англійський Бернлі повернувся до складу учасників Прем’єр-ліги й вирішив підсилити свій склад за рахунок гравця Лаціо.

За це "бордові" готові викласти 14 млн євро + бонуси, тоді як сам гравець уже погодився на контракт до 2030 року.

Перемовини перебувають у просунутій стадії та наближаються до вдалого завершення.