Італія

Римляни постійно шукають нові опції підсилення.

Італійська Рома цього літа залишається активною на трансферному ринку й найближчим часом планує підсилення свого центру півзахисту через прогнозований відхід аргентинця Леандро Паредеса до аргентинського Бока Хуніорс.

Список кандидатів на трансфер до складу "вовків" є динамічним, і останнє його оновлення відбулось за рахунок івуарійського центрального півзахисника аравійського Аль-Ахлі Франка Кесс’є.

28-річний виконавець виступає на Близькому Сході вже другий рік, після трансферу з каталонської Барселони за 12,5 млн євро.

ЗМІ повідомляють, що "джаллороссі" звернулись до Аль-Ахлі за інформацією щодо можливості придбання Франка.

Головною перешкодою при цьому називають явно не ринкову зарплатню футболіста, яку тому доведеться скоротити в разі наявності бажання повертатись до Італії, де він раніше грав за бергамаську Аталанту, Мілан, Чезену та Стеллу.

У минулому сезоні Кесс’є провів 44 матчі, забив чотири голи та віддав п’ять гольових передач.