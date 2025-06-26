Італія

Ліон повинен продавати лідерів через катастрофічний фінансовий стан клубу.

Римська Рома хоче скористатися пониженням Ліона до Ліги 2 та придбати нападника французької команди Жоржа Мікаутадзе. Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією джерела, керівництво римлян давно стежать за 23-річним грузином і навіть намагалися придбати його в січні, але тоді запитувані Ліоном 30 млн. євро відлякали "вовків".

Зазначається, що наразі ситуація з трансфером гравця збірної Грузії суттєво змінилася. Враховуючи жахливий фінансовий стан "ткачів" та пониження клубу до французької Ліги 2, вартість форварда оцінюється у 20 млн. євро. Така сума цілком влаштовує босів Роми.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Минулого сезону Жорж Мікаутадзе відіграв за Ліон 47 матчів, забив 17 голів та віддав 11 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Рома виставила Довбика на трансфер.