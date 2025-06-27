Італія

Туринський клуб давно стежить за уругвайцем.

Туринський Ювентус поновив інтерес до центрального захисника каталонської Барселони Рональда Араухо. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, головний тренер "зебр" Ігор Тудор особисто зацікавлений у придбанні 26-річного уругвайця. "Стара сеньйора" збирається активізувати перемовини з "Барсою" після Клубного чемпіонату світу.

Ювентус вже намагався придбати гравця минулої зими, коли Араухо розглядав можливість відходу з Барселони, однак потім він продовжив контракт з "блаугранас" до 2031 року.

Зазначається, що з 1-го липня "клаусула" захисника складатиме 70 млн. євро.

Минулого сезону Рональд Араухо відіграв за Барселону 25 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.