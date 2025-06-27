Туринський клуб давно стежить за уругвайцем.
Рональд Араухо, getty images
27 червня 2025, 19:51
Туринський Ювентус поновив інтерес до центрального захисника каталонської Барселони Рональда Араухо. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, головний тренер "зебр" Ігор Тудор особисто зацікавлений у придбанні 26-річного уругвайця. "Стара сеньйора" збирається активізувати перемовини з "Барсою" після Клубного чемпіонату світу.
Ювентус вже намагався придбати гравця минулої зими, коли Араухо розглядав можливість відходу з Барселони, однак потім він продовжив контракт з "блаугранас" до 2031 року.
Зазначається, що з 1-го липня "клаусула" захисника складатиме 70 млн. євро.
Минулого сезону Рональд Араухо відіграв за Барселону 25 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.