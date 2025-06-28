Італія

Клуб дуже близький до переходу гравця, за яким полює вже пів року.

Ще під час зимової трансферної кампанії в голові у головного тренера італійського Наполі Антоніо Конте з’явилась ідея підписати нападника нідерландського ПСВ Ноа Ланга.

Однак тоді на заваді переходу 26-річного виконавця стали амбіції представників Ередивізі на другу половину сезону, тож перемовини довелось відкласти до літа.

Наразі ж від трансферу Ланга до тепер уже чинних чемпіонів Італії відділяють усього одні вдалі перемовини, бо контракт до 2030 року із зарплатнею 2,8 млн євро + бонуси з гравцем уже погоджено, і наразі всі чекають зеленого світла від клубів.

А ті не можуть зійтись на сумі відступних.

30-35 млн євро + 10% від наступного продажу — Наполі заходить у, можливо, вирішальний день розмов із ПСВ саме з такою пропозицією й намагатиметься дотиснути угоду вже в найближчі години. Шанси достатньо високі.

За сезон Ланг провів 44 матчі, забив 14 голів та віддав 12 гольових передач.