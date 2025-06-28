Італія

Гравець повертається до Челсі.

Португальський нападник Жуан Феліш свого часу переходив до мадридського Атлетіко за божевільні 127,2 млн євро з лісабонської Бенфіки в якості майбутньої суперзірки світового футболу.

Але в підсумку це виявився найбільший трансферний провал "матрацників" у їхній історії, і жоден інший клуб за останні шість років не зміг розкрити талант нині вже 25-річного виконавця.

Його останнім місцем виступів був італійський Мілан, починаючи від лютого цього року, та й те — на правах оренди з лондонського Челсі за 5,5 млн євро.

Однак у "россонері" португалець також не зміг себе зарекомендувати, тож його термін оренди сплив без подальших наслідків для відносин з італійським колективом.

Феліш повертається до Лондона з 21 матчем, трьома голами та одним гольовим пасом за Мілан.