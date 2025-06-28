Італія

Міланський гранд придбає 21-річного гравця Парми.

Інтер завершує придбання центрального нападника Парми Анж-Йоана Бонні, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що незважаючи на контакти з іншими клубами, перехід 21-річного француза до "нерадзуррі" ніколи не викликав сумнівів. За даними Романо, сума трансферу складе 23+3 млн євро.

Контракт Інтера з Бонні може бути розраховано до кінця червня 2030 року. У міланському гранді гравець виконуватиме роль дублера Маркуса Тюрама.

Парма посилилася Анж-Йоаном наприкінці серпня 2021 року. Тоді він на правах вільного агента залишив рідний для нього Шатору.

На рахунку виконавця 15 голів і 12 асистів у 117-ти матчах за "джаллоблу" в усіх турнірах. Конкретно під керівництвом нинішнього головного тренера Інтера Крістіана Ківу Бонні відзначився двома голами й двома асистами в 13-ти матчах за Парму.

Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" хочуть зберегти півзахисника Давіде Фраттезі.