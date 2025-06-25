Італія

"Нерадзуррі" збираються продовжити контракт з одним зі своїх півзахисників.

Інтер хоче зберегти свого центрального півзахисника Давіде Фраттезі, передає журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що вже найближчими тижнями можуть відбутися переговори стосовно потенційного продовження контракту з 25-річним італійцем. Нинішній договір про співпрацю розраховано до кінця червня 2028 року.

Інтер орендував Фраттезі в Сассуоло в липні 2023-го, а роком пізніше придбав його за 31.4 млн євро. Зараз на рахунку Давіде 15 голів і дев'ять асистів у 89-ти матчах за "нерадзуррі" в усіх турнірах.

Із міланським грандом півзахисник виграв чемпіонат і Суперкубок Італії.

Раніше повідомлялося, що Інтер викупив півзахисника Роми.