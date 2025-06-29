Італія

У римлян є проблеми з фінансами.

Італійський футбол останнім часом дуже прискіпливо пильнує за витрачанням коштів клубами, заради чого було, зокрема, уведено такий економічний показник, як індекс ліквідності.

За умови виходу за порогове значення, клуби можуть отримати санкції у вигляді штрафів та заборони здійснювати нові підписання на певний час.

Як це працює насправді, незабаром може дізнатись римська Лаціо, оскільки клуб стоїть на межі скасування його зустрічної виплати клубу Юве Стабія 1,4 млн євро за захисника Романо Флоріані Муссоліні, правнука фашистського диктатора Беніто Муссоліні, якого "орли" минулого літа віддали до оренди з правом викупу за 1 млн євро, а ті цим правом скористались.

І якщо фінансовий комітет Серії A таки заблокує цей переказ коштів, то в гру миттєво вступить фріульський Удінезе, який готовий надати пропозицію щодо 22-річного виконавця одразу в 4 млн євро.

На молодіжному рівні Муссоліні за сезон забив гол та віддав чотири асисти в 37 матчах.