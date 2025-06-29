Італія

Часу залишилось не просто мало, а обмаль.

Важлива подія в європейському футболі має відбутись 1 липня 2025 року — відкривається повноцінне літнє трансферне вікно.

Але цьому передуватиме інша, не менш важлива, подія — подання клубами сезонної фінансової звітності до УЄФА, дедлайн для чого встановлено до 30 червня включно.

І тут, зокрема, у італійської Роми є велика проблема — за декілька годин до надсилання звітності клубу треба знайти близько 13 млн євро приросту капіталу, щоб уникнути санкцій від європейських очільників футболу у вигляді заборони проводити трансфери.

У 2022 році така історія вже мала місце — тоді римляни погодились на мирову угоду з УЄФА й зобов’язались суворо дотримуватись фінансових правил упродовж двох додаткових трансферних вікон, що починаються саме цього літа.

Максимальна можлива санкція — виключення з наступного розіграшу Ліги Європи УЄФА, але це малоймовірний розвиток подій. Тоді як трансферний бан — цілком реальна загроза.

При цьому клубу буде недостатньо фінансових гарантій від аргентинського Бока Хуніорс у розмірі 3,5 млн євро за півзахисника Леандро Паредеса.

"Вовки" також погодили із Стефаном Ель-Шаараві зменшення зарплати з 3,5 млн євро до 1,5 млн євро за сезон, а відхід Паредеса та Матса Гуммельса має заощадити клубу ще 12,5 млн євро без урахування податків.

Ліміт, установлений УЄФА для Роми в мировій угоді, становить 60 мільйонів євро сукупних збитків за сезон-2024-25.

Можлива опція — продаж захисника Евана Ндіка, який долучився до клубу в якості вільного агента в 2023 році.